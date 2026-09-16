Gruppo Cap e Lactalis insieme per l’expo di quartiere alla Barona

(Adnkronos) – Immaginare la città di domani, partendo dalle relazioni e dalla comunità di oggi. Sabato 26 settembre, torna l’Expo di Quartiere, una giornata di aggregazione e partecipazione per animare la zona Barona di Milano. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione presenta quest’anno un'importante novità: un percorso diffuso che vedrà fianco a fianco Gruppo Cap, la green utility di Città metropolitana di Milano, e Lactalis Italia, gruppo lattiero-caseario, uniti per valorizzare il territorio che ospita i loro quartier generali. A partire dalle 13, l'area si trasformerà in un polo di intrattenimento ed educazione aperto a tutti. L'iniziativa conferma la naturale vocazione della 'piazza d’acqua' di via Rimini (sede di Gruppo Cap) a farsi crocevia di socialità per la città. Quest'anno, il fil rouge delle attività sarà il concept 'Il futuro è nelle nostre mani': un vero e proprio laboratorio urbano a cielo aperto dove famiglie, bambini e cittadini saranno invitati a riflettere sui temi cruciali della tutela delle risorse e dell'economia circolare. L'esperienza proposta da Gruppo Cap sarà fortemente interattiva. All’arrivo, i partecipanti riceveranno il 'Passaporto del Futuro', una guida per orientarsi tra le diverse tappe dell'evento. Attraverso laboratori di costruzione collettiva con materiali di recupero, quiz sulle buone pratiche ambientali e la creazione di un grande manifesto visivo che risponderà alla domanda 'Come immagini il tuo quartiere tra 25 anni?', l'idea di sostenibilità prenderà forma in modo concreto. A conclusione del percorso, ai partecipanti verranno consegnati i braccialetti Cap Future Hero, a testimonianza di un rinnovato impegno verso l'ambiente. A testimoniare la forza aggregante della manifestazione, gli spazi quest'anno si allargano abbracciando due poli del quartiere. Da un lato, il 'Trenino della Barona' partirà dalla sede di Gruppo Cap per accompagnare i visitatori in un viaggio narrativo alla scoperta dell'evoluzione urbanistica e delle curiosità della zona. Dall'altro, a partire dalle 13, in corrispondenza dei porticati degli uffici di Lactalis in Largo Tazio Nuvolari, prenderà vita un’area dedicata al gusto e alla convivialità, con degustazioni dei brand del gruppo e intrattenimento musicale con DJ set fino alle 19. L'Expo di Quartiere rinnova anche il suo forte legame con il tessuto locale. La giornata vedrà la partecipazione attiva di agricoltori a km0 (con produttori di olio, formaggi, essenze) e di numerose realtà associative del territorio. Da laboratori di semina e apicoltura urbana, fino a performance teatrali sulla 'cartografia della fiducia' a cura di Outis, passando per l'energia della breakdance e i podcast dal vivo curati da La Cordata.

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Pubblicato il 16 Settembre 2026