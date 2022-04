“Grossi affari in famiglia” della compagnia partenopea Quelli… che il teatro

Sarà la Compagnia napoletana Quelli… che il teatro – più volte ospite al Teatro Regio di Capitanata – la protagonista della prossima messinscena della XX Stagione teatrale Enarchè. Sabato 30 aprile sul palco del Teatro Regio di Capitanata di Foggia in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) il gruppo teatrale presenterà al pubblico la commedia Grossi affari in famiglia.

La rappresentazione di sabato 30 aprile rientra nella consolidata abitudine di far esibire al Teatro Regio di Capitanata gruppi teatrali associati alla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), della quale Carlo Bonfitto, presidente di Enarchè, è delegato regionale.

La trama. La commedia porta in scena una storia di eredità e imbrogli: un fratello ingrato e una sorella ingorda ambiscono all’eredità di un uomo malato. Costui è a sua volta attratto dalla badante che, d’intesa con il fidanzato (un giovane poco raccomandabile), tenta di convincere l’anziano – fingendosi innamorata di lui – a destinarle tutti i suoi beni. Una vicenda che potrebbe interessare tante famiglie dei nostri giorni, ma naturalmente “condita” da equivoci frizzanti e un bel po’ di risate.

