Grosseto, consigliere posta foto Schlein e Bindi: “Buon Halloween”. Pd: “Si dimetta”

(Adnkronos) – "Il consigliere Vasellini ha dato prova del suo sessismo postando una foto di Elly Schlein e di Rosy Bindi con scritto 'Buon Halloween'". La denuncia è di collettivo Kairos, federazione Gd Grosseto, Donne democratiche, federazione Pd Grosseto, Sinistra italiana, associazione Tocca a noi, che se la prendono con il consigliere comunale di Grosseto eletto nella lista civica del sindaco Andrea Vasellini chiedendone le dimissioni dopo che "venerdì in piazza ha richiamato al silenzio in modo aggressivo, sia verbalmente sia gestualmente, una delle manifestanti dicendole: 'Stai zitta, a cuccia!'". "Il suo comportamento, che potrebbe erroneamente apparire come di poco conto, quasi buffo, è chiaramente inadatto al ruolo che svolge e ha nettamente superato il limite della decenza", scrivono le associazioni, secondo cui "si tratta di un chiaro esempio del sessismo sistemico" che si ritrova anche nelle parole del sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna, quando "commenta l’elezione della segretaria del Pd Elly Schlein, dicendo 'ma per 2 euro chi volevate Belen'". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Novembre 2023