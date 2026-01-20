Groenlandia, Trump e il post Ai: sull’isola con Rubio, Vance e la bandiera Usa

(Adnkronos) – Nuova provocazione del presidente americano Donald Trump, che oggi su Truth Social ha condiviso un'immagine creata con l'intelligenza artificiale che lo ritrae con la bandiera americana in Groenlandia e vicino un cartello con la scritta "territorio americano dal 2026". Accanto a lui ci sono il vice presidente americano JD Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026