Grimaldi (Alis): “A Let Expo confronto su trend, scenari e soluzioni”

(Adnkronos) – A Let Expo "espositori da tutto il mondo presenteranno nuovi trend del mercato, soluzioni innovative e numerose opportunità di business per valorizzare il Made in Italy e per far incontrare campioni nazionali capaci di fare la differenza su scala internazionale. Siamo convinti che questo evento rappresenterà anche un vero e proprio laboratorio di idee per definire concrete strategie per la crescita e per generare ricchezza ed occupazione". Lo ha sottolineato Guido Grimaldi, presidente di Alis, nell'intervento introduttivo alla prima giornata di Let Expo – Logistic Eco Transport, fiera di riferimento in Italia per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, organizzata dll'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile in collaborazione con Veronafiere. Grimaldi ha ricordato come per l'edizione 2025 a Let Expo "è arrivato un riconoscimento straordinario, ossia l’assegnazione della medaglia del Presidente della Repubblica, un segnale importante che premia fortemente il nostro impegno". "Let Expo – ha aggiunto – è anche l’occasione per analizzare uno scenario globale in continua evoluzione, segnato dai due conflitti ancora in corso e dalle tensioni legate allo scontro sui dazi che stanno incidendo sulla stabilità dei mercati, con effetti a catena su numerose filiere come l’automotive, il farmaceutico e l’agroalimentare". Ma – ha osservato – se "sarà necessario continuare ad agire con determinazione per sostenere la crescita del nostro sistema economico" è anche vero che "oggi più che mai proprio il tema della crescita passa inevitabilmente dal tema della sicurezza, che rappresenta una priorità assoluta anche per la catena logistica". Grimaldi ha ribadito "con profondo orgoglio" come "i 2.350 soci di ALIS, con i 350.000 lavoratori rappresentati e gli oltre 95 miliardi di euro di fatturato aggregato, sono un elemento di eccellenza, costituendo il motore vero di innovazione e crescita. Grazie a servizi interconnessi, tecnologie all’avanguardia e soluzioni digitali i nostri associati stanno infatti trasformando il modo in cui vengono gestiti i flussi di merci e persone, riducendo l’impatto ambientale, migliorando l’efficienza operativa e, soprattutto, generando nuove opportunità di lavoro per le giovani generazioni. Questo settore virtuoso ha un peso economico misurato in 10% del PIL nazionale e in 12% a livello europeo". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Marzo 2025