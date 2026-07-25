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Grieco saluta Foggia: “Ho dato il massimo, ora il cambiamento parta dai cittadini”

“Questa provincia deve liberarsi dello stigma della criminalità e valorizzare le sue grandi potenzialità”

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Dopo due anni e mezzo alla guida della prefettura di Foggia, Paolo Giovanni Grieco va in pensione. “Credo, al di là di qualche voce critica, di aver dato il massimo a questa città e a questa provincia, che merita attenzione e merita anche di non avere più questo stigma legato a fatti criminali” ha detto  incontrando la stampa. “Il cambiamento è lento – ha proseguito – e già era in atto quando sono arrivato. Già si vedevano i segni, sia da parte del mondo politico sia della città, di una volontà di cambiare e migliorare”. Grieco ha poi lanciato un appello alla città e alla provincia: “Il cambiamento è nelle loro mani. Non bisogna aspettare che arrivi un prefetto super che cambi le cose, i cambiamenti devono essere fatti dall’interno. Un buon prefetto potrà dare una mano, ma sono i foggiani a essere protagonisti del cambiamento”. Grieco è intervenuto poi sul tessuto economico del territorio, in particolare sulle interdittive antimafia emesse nel corso degli anni. “Le interdittive antimafia – ha spiegato – rappresentano un segnale di attenzione dello Stato verso le situazioni potenzialmente inquinate. Non è un giudizio, non è una condanna. Foggia sconta residui di anni di condizionamento che con l’attività giudiziaria e dei prefetti vengono alla luce. Ma il territorio ha grandi potenzialità”. Quella di Foggia, ha concluso, “è una provincia potenzialmente ricca dal punto di vista agricolo e nei settori della trasformazione alimentare e dell’industria. Ci sono eccellenze che dovranno essere sempre più valorizzate. Il nostro intervento aiuta l’imprenditoria onesta a lavorare in una situazione di concorrenza tranquilla”.

 


Pubblicato il 25 Luglio 2026

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