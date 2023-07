Grecia, Rodi in fiamme: forti venti ostacolano spegnimento incendi

(Adnkronos) – I forti venti previsti per oggi potrebbero ostacolare gli sforzi dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi fuori controllo sull'isola greca di Rodi, dove circa 30.000 persone sono state evacuate. Le fiamme hanno bruciato per quasi una settimana sull'isola. La Grecia è stata colpita da un lungo periodo di caldo estremo che ha reso difficile contenere le fiamme. I funzionari locali di Rodi hanno detto ieri di aver portato in salvo 30.000 persone minacciate da incendi, tra cui più di 2.500 che hanno dovuto essere soccorse sulle spiagge. Gli incendi nella notte hanno raggiunto il villaggio di Laerma, dove hanno bruciato case e una chiesa, mentre molti alberghi sono stati danneggiati dalle fiamme che a volte hanno raggiunto il mare. Le autorità hanno avvertito che la battaglia per contenere le fiamme, che infuria nel pieno dell'alta stagione turistica per Rodi, richiederà diversi giorni. L'Unità di Crisi della Farnesina sta monitorando la situazione con l'ambasciata ad Atene e le autorità locali. Lo scrive la Farnesina in un tweet, ricordando di contattare per assistenza o segnalazioni +390636225 anche via SMS e scrivere a unita.crisi@esteri.it. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2023