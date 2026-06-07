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Grecia-Italia, l’amichevole degli azzurri – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia. Oggi, domenica 7 giugno, la Nazionale azzurra sfida la Grecia – in diretta tv e streaming – in amichevole allo Stadio Pankritio di Iraklio, dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo, con gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, ct della Nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico.  Nella prima amichevole con il Lussemburgo l'Italia si è imposta 1-0. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Giugno 2026

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