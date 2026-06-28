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Grecia, incidente in barca: muore 50enne italiana

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(Adnkronos) – Una donna italiana di 50 anni è morta in seguito a un incidente a bordo di una barca a vela nella zona di Kalamos, in Grecia. La notizia è stata confermata all'Adnkronos dalla Farnesina, che ha riferito che l’ambasciata ad Atene sta seguendo il caso e sta prestando assistenza alla famiglia.  Secondo la Guardia costiera locale, l'Autorità portuale è stata informata sabato pomeriggio del grave trauma cranico riportato da una donna. Sul posto, hanno riferito media locali, è intervenuta una motovedetta della Guardia costiera. E' intervenuta anche una pattuglia terrestre. L'imbarcazione è stata scortata fino al porto turistico di Lefkada (Leucade) e, si legge ancora nella ricostruzione, la donna è stata trasportata in ambulanza in ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Le indagini preliminari sulla dinamica dell'accaduto sono condotte dall'Autorità portuale di Lefkada. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Giugno 2026

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