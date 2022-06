“Gravissimo quello che è accaduto col referendum”: il noto costituzionalista prof. Aldo Loiodice, docente all’ Università Aldo Moro, commenta in questo modo il flop referendario sulla giustizia. Lo abbiamo intervistato.

Professor Loiodice, se lo aspettava?

“In un certo senso sì, ma non in quelle proporzioni. La diagnosi è chiara e la prognosi funesta”.

Cioè?

“La prognosi è che è morta la democrazia visto che il referendum è per eccellenza l’istituto di quella diretta. La diagnosi è che ormai il popolo è stato espropriato della sua funzione. Se ci fate caso questi referendum sono nati da movimenti, poi se ne sono impadroniti i partiti che ad un certo punto, probabilmente consci che non ce la avrebbero fatta, li hanno abbandonati al loro destino”.

I giornali non hanno brillato per informazioni…

“Uno scandalo, specie da parte dal servizio pubblico. Vale lo stesso da parte dei grandi giornali, ovviamente. Molta gente neppure sapeva dei referendum e men che meno del contenuto, della loro importanza. Qui è morta la democrazia, torno a ripeterlo. Un fatto davvero grave. Ci stiamo abituando a non comandare, a non esercitare il controllo popolare. I quesiti erano seri ed è un dramma che l’86 per cento degli italiani neppure se ne siano rei conto. I referendum hanno messo davanti sul piatto di argento una ghiotta opportunità di riavvicinamento alla partecipazione, ed invece è accaduto il contrario, si è certificato l’allontanamento progressivo degli italiani. Insomma, un omicidio della democrazia diretta”.

Chi ha votato nella maggioranza ha detto sì…

“Oltre il 14 per cento, occorre meditare. Il 14 per cento rappresenta comunque un dato importante. E’ l’equivalente di un grosso partito”.

Liste di proscrizione per chi simpatizza per Putin: che ne pensa?

“Un’assurdità in violazione dell’art. 21 della Costituzione. Io penso che Putin sia un criminale di guerra, tuttavia ciascuno è libero, salvo che non commetta reati, di affermare il suo pensiero. Che cosa mi rappresentano queste liste di proscrizione? In Italia, lo dice l’ art 21 della Costituzione, ciascuno è libero di dire la sua idea senza vincoli, anche di scrivere fesserie e nessuno ha il diritto di censurarlo. Queste liste di proscrizione sono del tutto illegittime e contro la Costituzione. Sta accadendo come succedeva contro i no vax, il pensiero unico”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!