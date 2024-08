“Grave sovraffollamento: dei 673 detenuti presenti, 250 hanno patologie psichiatriche”

“E’ emerso un grave tasso di sovraffollamento. Già sapevamo che la struttura carceraria ne era affetta, ma abbiamo verificato la piaga. A fronte di una capienza di 364 detenuti, che può elevarsi ad una capienza massima di 549, il carcere di Foggia ospita attualmente 673 unità”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Giandiego Gatta che ha visitato le carceri nel territorio foggiano con il consigliere regionale Paolo Dell’Erba. La visita al carcere di Foggia prima e poi a quello di Lucera rientra nell’iniziativa ‘Estate in carcere’ promossa da Forza Italia.

“Dei detenuti presenti – afferma Gatta – circa 250 sono affetti da patologie psichiatriche. Sono 17 i detenuti con problemi di tossicodipendenza seguiti dal Sert (servizio per le tossicodipendenze, ndr). Per non parlare dell’organico della polizia penitenziaria sottodimensionato rispetto alla pianta prevista di almeno 64 unità”. “Tutti questi dati – evidenzia – confluiranno in un report che sarà trasmesso al dipartimento giustizia di Forza Italia. Già in queste settimane sono al vaglio del Parlamento e del governo tutta una serie di provvedimenti per rendere le carceri italiane più accoglienti in virtù del principio di risocializzazione previsto dalla costituzione. Altrimenti le carceri diventano palestre per rendere delinquenti dei criminali”.

“Le carceri – conclude – vanno ripensate e adeguate con interventi strutturali che le renderanno più accoglienti e molto dipende da quanto sarà effettuato nel corso dei prossimi mesi”.



Pubblicato il 27 Agosto 2024