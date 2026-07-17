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Grave lutto per Silvio Baldini, muore a 30 anni la figlia Valentina

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(Adnkronos) –
Grave lutto per il ct ad interim della Nazionale italiana Silvio Baldini che ha perso la figlia Valentina a soli 30 anni. La figlia del tecnico toscano era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio -ha raccontato Baldini-. Mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità". Baldini è stata raggiunto da diverse manifestazioni di vicinanza da parte di tutto il mondo dello sport italiano e tra queste quella del Perugia, ex squadra del tecnico. "AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, c.t. della Nazionale Under 21 (attualmente anche della Nazionale) ed ex allenatore dei Grifoni. In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Luglio 2026

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