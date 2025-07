Grave incidente per Laura Dahlmeier, travolta da una frana durante scalata in Pakistan

(Adnkronos) – Drammatico incidente per l'ex stella tedesca del biathlon Laura Dahlmeier che è rimasta "gravemente ferita" a causa di una frana durante un'arrampicata in Pakistan. Lo ha riferito la sua agenzia di management alla Dpa. Dahlmeier, due volte campionessa olimpica e sette volte campionessa del mondo, è stata colpita lunedì dalla caduta di massi a circa 350 metri dalla cima del Laila Peak, alto 6.069 metri, nel Karakorum, mentre scalava con un compagno. Secondo l'agenzia, nessuno è riuscito a raggiungerla a causa dell'elevato rischio di frane. A causa della lontananza della zona, un elicottero di soccorso è riuscito a raggiungere il luogo dell'incidente solo questa mattina. Durante il sorvolo, è stato accertato che l'esperta alpinista Dahlmeier era "gravemente ferita". Il suo compagno di scalata ha immediatamente chiamato i soccorsi al verificarsi dell'incidente ed è stata avviata immediatamente un'operazione di salvataggio. Secondo la dichiarazione, l'operazione è coordinata da una squadra internazionale di soccorso alpino, supportata da alpinisti esperti presenti nella regione. Dahlmeier è una guida alpina e sciistica certificata dallo Stato e membro attivo del soccorso alpino tedesco. È considerata un'alpinista esperta e attenta ai rischi. L'ex atleta si è dedicata all'alpinismo, al trail running e alla corsa in montagna, dopo aver concluso la sua brillante carriera nel biathlon all'età di 25 anni nel 2019. Ha vinto due medaglie d'oro e una di bronzo alle Olimpiadi, oltre a sette medaglie d'oro, tre d'argento e cinque di bronzo ai campionati del mondo. A livello di Coppa del Mondo, ha vinto 20 gare e il titolo di Coppa del Mondo assoluto. Ha continuato a essere presente nello sport come commentatrice televisiva. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Luglio 2025