Grano duro deprezzato, la Cia: “Non è così che la CUN deve funzionare”

Così non va”. È netto il giudizio di Gennaro Sicolo, presidente di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, sulla Commissione Unica Nazionale del grano duro che, secondo l’organizzazione, continua a fissare prezzi al produttore inferiori ai costi di produzione certificati da ISMEA. Una dinamica che, denuncia la Cia, rischia di penalizzare l’intera cerealicoltura italiana e di colpire in modo diretto gli agricoltori.L’attivazione della CUN era stata sostenuta con forza proprio per creare un punto di equilibrio tra la componente agricola e quella industriale, partendo da parametri oggettivi come i costi di produzione. Per il 2025, ISMEA li ha stimati in 318 euro a tonnellata nel Centro-Sud. Tuttavia, il listino diffuso il 20 aprile indica valori inferiori per gran parte delle tipologie: il “fino proteico” si colloca tra 310 e 315 euro, il “fino” tra 287 e 292 euro, mentre il “convenzionale” oscilla tra 280 e 285 euro. Solo il “fino alto proteico”, che rappresenta una quota limitata della produzione, supera la soglia, attestandosi tra 322 e 327 euro.Per Sicolo, è necessario un intervento immediato. L’invito è rivolto al ministro Francesco Lollobrigida e a ISMEA affinché vengano aggiornati i costi di produzione in vista della prossima campagna, alla luce dell’aumento dei prezzi di carburanti, fitofarmaci, energia e concimi. “Non può essere solo la parte industriale a determinare il valore del grano italiano – sottolinea –. Gli agricoltori non possono continuare a rappresentare l’anello debole della filiera”. Da qui anche l’appello ai consumatori a scegliere pasta prodotta esclusivamente con grano italiano, per sostenere qualità, salute e sostenibilità economica del comparto.Le ricadute più pesanti si registrano in Puglia, in particolare in Capitanata, territorio che concentra oltre il 20% della produzione nazionale e circa il 70% di quella regionale. “La CUN è uno strumento importante, ma deve tenere conto delle differenze territoriali”, evidenzia Rino Mercuri, presidente di CIA Capitanata.Le prime sedute della Commissione, osserva Mercuri, hanno fatto registrare una progressiva flessione delle quotazioni nonostante i dati ISMEA sulla qualità del prodotto. Preoccupa anche il possibile riferimento, da parte di un grande gruppo del settore della pasta, ai prezzi della granaria di Milano, scelta che rischierebbe di penalizzare ulteriormente il Sud.Sul fronte del biologico, invece, si registra una maggiore condivisione per una futura quotazione. La Cia rilancia la necessità di un tavolo di filiera completo, che coinvolga produzione, industria e grande distribuzione, anello decisivo nella vendita della pasta. “Non è possibile – conclude Mercuri – che un grano italiano con valori proteici elevati venga pagato così poco. Il prodotto pugliese non può essere trattato come una commodity internazionale, perché garantisce standard di sicurezza alimentare nettamente superiori”.



Pubblicato il 24 Aprile 2026