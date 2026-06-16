Grani Futuri, il pane diventa strada per raccontare i territori

Torna il 20 e 21 giugno 2026, nel cuore del Gargano, “Grani Futuri”, l’evento internazionale del pane che da otto edizioni riunisce fornai, agricoltori, chef, studiosi, imprenditori, giornalisti e appassionati provenienti da tutta Italia e non solo. L’edizione 2026, intitolata “La strada del pane – Dalla terra al futuro dei territori, passando per il pane”, approfondirà il ruolo del pane come strumento di sviluppo locale, identità culturale e valorizzazione delle comunità, attraverso un programma di esperienze, degustazioni, laboratori, seminari e tavole rotonde. Quest’anno il profumo del pane appena sfornato e le storie custodite nei grani antichi toccheranno non solo San Marco in Lamis ma anche Mattinata, per due giorni tra incontri, racconti e convivialità. “Grani Futuri continua a essere un laboratorio di idee, relazioni e visioni. Attraverso il pane raccontiamo la terra, il lavoro degli agricoltori, la sapienza dei fornai e il futuro delle nostre comunità. La Strada del Pane rappresenta una prospettiva concreta di sviluppo per i territori, capace di unire cultura, turismo, agricoltura e artigianato. Vogliamo dimostrare che il pane non è soltanto un alimento, ma un patrimonio collettivo e uno straordinario strumento di crescita sociale ed economica”, dichiara Antonio Cera, ideatore di “Grani Futuri”. La manifestazione si aprirà sabato 20 giugno, alle 12, in contrada Jampiccio a San Marco in Lamis, con il tradizionale “Pranzo in famiglia”, esperienza di ospitalità sammarchese in cui il pane incontra la cucina del Gargano. Alle 18.15, in via Lungo Jana, il workshop “Impasta con noi – Furnare per un giorno” metterà al centro il valore dei gesti antichi e la magia dell’impasto condiviso. L’incontro sarà condotto da Pascal Barbato, di Fulgaro Panificatori dal 1890, con Michele Cellamaro, del Panificio Artigianale Cellamaro di Cerignola, e Alessandro Dicataldo, del Panificio iDicataldo di Barletta. Alle 19.15 è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’ottava edizione alla presenza delle autorità. A seguire, alle 20, il seminario “Il Pane sulle tracce della Podolica” vedrà protagonisti Salvatore Curatolo, del Forno Fantasma di Cagnano Varano, Michele Sabatino, di Casa Sabatino di Apricena, e Giuseppe Bramante, agronomo di Masseria Paglicci. Modererà Atenaide Arpone, responsabile del magazine Italian Gourmet.

Alle 21 si svolgerà la tavola rotonda “La Strada del Pane”, momento centrale di riflessione sul rapporto tra pane, territorio e sviluppo locale. Interverranno Fulvio Marcello Zendrini, docente di food marketing ed esperto di comunicazione; Atenaide Arpone, responsabile di Italian Gourmet; Michele Solimando, birraio e ceo del Birrificio Rebeers; Roberto Gotti, promotore del recupero delle grotte del pane di Vignanotica; e Francesco Arena, maestro fornaio di Messina. A moderare sarà Maria Carmela Ostillio, Associate Professor of Practice della SDA Bocconi School of Management. Dalle 20 prenderà vita anche “Pane in Strada”, itinerario tra postazioni d’autore, profumi, mani esperte e piatti pensati per raccontare il pane in abbinamenti sorprendenti. La serata sarà animata da musica e spettacoli dal vivo. La seconda giornata, domenica 21 giugno, si aprirà alle 9 nell’auditorium di “Grani Futuri”, in località Stignano, con il seminario “Colazione di Pane”, a cura dello chef Libero Ratti del Ristorante Elda Hotel e con la conduzione del food writer Antonio Mercaldi. A seguire si terrà “La scoperta dei pani dei fornai di Grani Futuri”, degustazione guidata dei pani in abbinamento a olio extravergine d’oliva e pomodoro, condotta da Sabrina Pupillo, assaggiatrice professionista di olio con qualifica di capo panel. Saranno protagonisti il pane a sorpresa di Pietro Zito, il ragù dell’amico Tiziano, la zuppetta de La Fossa del Grano di San Severo e il gelato di Iginio Ventura di Pinagel Peschici. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, ci si sposterà a Vignanotica per l’appuntamento “Alla scoperta delle origini del pane”. Roberto Gotti accompagnerà i partecipanti alla visita degli antichi forni rupestri e della mostra di oltre cento timbri del pane provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si concluderà alle 20 con un aperitivo vista mare presso HMO Glamping & Suites di Vignanotica.

“Grani Futuri”, evento organizzato in collaborazione con Forno Sammarco, si conferma un appuntamento nel panorama nazionale e internazionale dedicato al pane, capace di far dialogare ricerca, impresa, tradizione, innovazione e sviluppo territoriale, partendo da uno degli alimenti più antichi e simbolici della storia dell’uomo.



Pubblicato il 16 Giugno 2026