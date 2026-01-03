Grande successo per la prima edizione dello Smart Graduation Day

“Una serata strepitosa: abbiamo lanciato tanti messaggi importanti, insieme agli ospiti intervenuti. Come amministrazione di Troia, con questa prima edizione dello Smart Graduation Day abbiamo voluto ribadire alcuni concetti fondamentali, che andiamo ripetendo da qualche tempo. E cioè che un territorio ha futuro solo se al centro vengono messe le persone, in questo caso i giovani laureati. Da parte nostra c’è un’assoluta attenzione nei loro confronti, penso che stasera si sia capito. Questi giovani professionisti e talenti possono rappresentare il nostro ponte sul mondo e, se è vero che troppo spesso si parla di cervelli in fuga, è pur vero che il cuore difficilmente andrà in fuga. Li abbiamo invitati a ragionare con il cuore, e siamo sicuri che il loro cuore parla di Troia, della loro città, della loro famiglia. Rilanceremo quest’iniziativa anche il prossimo anno, cercando di trasformarla in un’occasione per effettuare un match tra domanda e offerta di lavoro, coinvolgendo anche le aziende virtuose del nostro territorio”.

Sono le parole del sindaco di Troia, Francesco Caserta, a margine dell’evento lanciato dall’amministrazione comunale per valorizzare i talenti e le neoprofessionalità locali nel segno nella cosiddetta “restanza”, ovvero l’auspicio che le menti valide, terminato il percorso di studi universitari, possano rimanere sul territorio d’origine (o comunque coltivare un legame attivo con esso) contribuendo a farlo crescere grazie alle competenze acquisite in ambito accademico, al contempo contrastando il forte spopolamento in atto.

Oltre 30 i neolaureati troiani (nelle sessioni accademiche del 2024 e del 2025) che hanno aderito all’iniziativa e che sono stati celebrati dal Comune di Troia in un Auditorium J.M. Martin stracolmo di pubblico, ricevendo dall’amministrazione Caserta una pergamena che attesta la volontà di creare spazio e condizioni fertili ai propri giovani che di recente hanno concluso il percorso di studi universitari o artistici.

Ospiti della manifestazione, che hanno dato il proprio contributo con speech motivazionali rivolti ai giovani neolaureati troiani, sono stati Floridiana Ventrella (ceo e founder di lavoroalsud.it e Sud Vision Summit, nonché ideatrice di “Tornati – La docuserie”) e Gianfilippo Mignogna (scrittore e animatore culturale, già sindaco di Biccari).

Mignogna, co-autore del volume “Differenti”, ovvero il racconto di un percorso filosofico sulla “restanza”, ha parlato ai neolaureati proprio del viaggio al contrario di Linda, personaggio protagonista del suo libro.

“Troia, oggi, è un centro del nostro territorio da guardare con molto interesse – ha detto Mignogna a chiusura del suo intervento – perché è uno straordinario laboratorio di sperimentazione e innovazione socio-economico-culturale, un luogo dove attualmente accadono le cose. Un luogo dove sta nascendo una presa di coscienza civile e politica rispetto al ruolo dei nostri borghi e delle nostre comunità”.

E’ stata poi la volta di Floridiana Ventrella, che ha raccontato la favola del “contadino che piantava vento”, quale metafora per indicare l’importanza di rimboccarsi le maniche per creare, a partire da sé stessi, le condizioni di sviluppo del proprio territorio.

Nel libro di Ventrella, “Lavorare al Sud è (im)possibile”, regalato agli studenti dall’amministrazione Caserta, sono racchiusi, tra l’altro, consigli sulla ricerca occupazionale. “Perché il Sud – ha detto Ventrella – non resti solo una nuova narrazione ma parli anche di cose concrete, di cosa va migliorato da un lato e dall’altro di esperienze imprenditoriali di successo con imprenditori locali lungimiranti che stanno facendo sul territorio operazioni bellissime. Che in questo libro sono pure raccontate”.

Lo Smart Graduation Day è stato e continuerà ad essere, in definitiva, oltre che un grande successo, un’occasione importante per chiamare a raccolta i giovani laureati di Troia, valorizzarne il talento e rafforzare il legame con la comunità d’origine. Quei giovani che nella visione dell’amministrazione Caserta rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro della città.

Creare un simile, importante momento di incontro e confronto, per il Comune di Troia significa, allora, investire nelle competenze dei propri giovani e offrire all’intero territorio nuove opportunità di partecipazione, crescita e innovazione.



Pubblicato il 3 Gennaio 2026