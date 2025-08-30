Grande successo a Castelluccio Valmaggiore per la seconda tappa del “Fuori Rotta Festival”

Castelluccio Valmaggiore ha accolto con entusiasmo la seconda tappa del “Fuori Rotta Festival”, organizzato in Via Salita Borgo nell’ambito dell’iniziativa “Luoghi Comuni” della Regione Puglia, che mira a valorizzare il turismo lento, i profumi e la storia di questi luoghi attraverso arte, cultura e natura. La cooperativa sociale Altereco di Cerignola, l’amministrazione comunale, il museo “Valle del Celone”, il CAI Foggia e Open Planet hanno ospitato Gianni Maroccolo, storico bassista di gruppi leggendari come Litfiba, CCCP, CSI, PGR e Marlene Kuntz, affiancato da Mur Rouge e Andrea Chimenti, voce iconica dei Moda.

Il progetto artistico “Sonatore di Basso” non è stato solo una performance, ma un’esperienza immersiva che ha intrecciato suoni, narrazione e incontro umano. Non un semplice concerto, né una lezione o una conferenza: un evento multidimensionale capace di superare i confini dei generi artistici, celebrando i 50 anni dal primo incontro di Maroccolo con il basso elettrico.

L’iniziativa si è inserita nel percorso di valorizzazione del Bosco della Petrera, destinato a diventare uno spazio di animazione culturale e ambientale attraverso iniziative educative, ricreative, partecipate e inclusive. Un’aula didattica immersa nella natura è il simbolo di un nuovo modo di abitare il territorio, custodirlo e al tempo stesso aprirlo alla comunità locale e ai visitatori.

Durante la serata, il sindaco Pasquale Marchese ha sottolineato il forte valore civile del festival. “La musica e l’arte – ha sottolineato il primo cittadino – sono strumenti potenti di dialogo e di unione tra i popoli. Da Castelluccio Valmaggiore vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la pace non è un’opzione, ma un diritto universale. Non possiamo restare indifferenti davanti al dolore del popolo di Gaza che attraversa il mondo”. Il primo cittadino ha inoltre ribadito la vicinanza della comunità e dell’amministrazione comunale di Castelluccio Valmaggiore al popolo palestinese, con un gesto simbolico: la distribuzione di bandierine, utilizzate per un flash mob di solidarietà. “Condanniamo fermamente il genocidio in corso a Gaza – ha dichiarato Marchese – e ci uniamo al grido di giustizia che chiede la fine immediata delle violenze. La nostra amministrazione, già con una delibera di giunta, ha chiesto che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina. La pace nasce dalla fratellanza, dal rispetto e dal coraggio di prendere posizione contro ogni ingiustizia”.

Il “Fuori Rotta Festival” si concluderà oggi nel Bosco Didattico della Petrera con un ricco programma: alle 15.30 il laboratorio artistico “I colori del tramonto” per adulti e bambini con il maestro Salvatore Lovaglio; alle ore 17.00 un trekking ad anello a cura del CAI sezione di Foggia accompagnato da una sessione di hang drum al tramonto; alle 20.30 il concerto live del duo acustico Double Stumble Blues Band, seguito dalla jam session Syncop Party con degustazioni di prodotti locali ed etici. Il sindaco Marchese ha infine evidenziato come il Bosco della Petrera rappresenti un luogo simbolico per il futuro del territorio. “Questo luogo – ha evidenziato – non è soltanto un patrimonio naturalistico, ma anche uno spazio di incontro e di educazione alla bellezza. L’arte che lo attraversa ci ricorda che la pace si costruisce ogni giorno, custodendo la natura e i legami umani con lo stesso rispetto e la stessa cura”.



Pubblicato il 30 Agosto 2025