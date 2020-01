Grande prestazione a Roma per Martina Giancola

Dopo l’argento a Cosenza della scorsa settimana nella prova open zonale, altra eccellente performance a Roma in occasione della seconda prova nazionale Cadetti per una sempre più convincente Martina Giancola: la sciabolatrice del Club Scherma San Severo, ormai stabilmente ai primi posti nel ranking italiano di categoria, ha sfiorato il podio nella gara della Capitale che vedeva ai nastri di partenza ben 112 atlete provenienti da tutt’Italia, ovvero le stesse che hanno calcato le pedane della Prima prova svolta a San Severo lo scorso ottobre. Martina, dopo la fase a gironi a piene vittorie, è partita subito forte nella diretta regolando con un netto 15-5 Anna Matrigali del Petrarca Scherma, poi ha mantenuto lo stesso ritmo nei due turni successivi, imponendosi per 15-6 prima su Annalisa Mercadante (Brianza Scherma) poi su Sofia Albieri (ancora Petrarca Scherma) ma nei quarti di finale le ha sbarrato il passo all’esperta e più anziana Francesca Burli del Frascati Scherma al termine di un combattutissimo assalto chiusosi sul punteggio di 15-12. Il quinto posto finale, sommato al punteggio ottenuto nella prima prova sanseverese, permette a Martina Giancola di qualificarsi a vele spiegate sia per la seconda prova nazionale Giovani (categoria superiore per età) in programma a metà marzo a Terni, sia – soprattutto – per i Campionati Italiani Cadetti che si disputeranno nel mese di maggio a Jesi.

