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Grande Fratello Vip, Valeria Marini in lacrime vuole abbandonare la Casa: “Mi sento inutile”

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(Adnkronos) –
Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini ha vissuto un momento di forte sconforto che l'ha portata a pensare di voler abbandonare il reality show di Canale 5. Tutto è successo durante il party organizzato dai concorrenti per festeggiare il compleanno di Giacomo Gallani.  La showgirl si sarebbe sentita esclusa dalla festa e, in lacrime, si è rifugiata nel confessionale, chiedendo se fosse possibile lasciare la Casa. "Sono esclusa da tutto e mi rompo le scatole", ha detto Valeria Marini.  "Non sono obbligata a stare qui dentro. Io voglio abbandonare il gioco, non mi diverto, non mi piace più, non ce la faccio a stare qui", ha aggiunto la showgirl, che non ha nascosto il rammarico per essere stata esclusa dai festeggiamenti.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Ottobre 2026

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