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Grande Fratello Vip, stasera 30 marzo: chi verrà eliminato? Le anticipazioni

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(Adnkronos) –
Il Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata. Alla conduzione Ilary Blasi, in compagnia delle due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Casara Buonamici.  Un appuntamento ricco di confronti e sorprese. Nella Casa, le tensioni non si placano: continuano gli scontri tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Ibiza Altea viene messa sotto accusa per i commenti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia e Antonella Elia non perdona. Spazio, alla complicità tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro: tra i due c'è solo una bella amicizia oppure sta nascendo una passione?  Due mamme riceveranno delle belle sorprese: Adriana Volpe riabbraccerà la piccola Giselle, mentre Alessandra Mussolini rivedrà i suoi tre figli.  Un concorrente stasera dovrà abbandonare la casa. In nomination ci sono: Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry, Raul Dumitras. Chi dovrà lasciare il gioco? E chi andrà a vivere in isolamento?  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Marzo 2026

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