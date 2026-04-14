Attualità

Grande Fratello Vip, stasera 14 aprile: anticipazioni e nuova eliminazione

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip stasera, martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5. Accanto a Ilary Blasi ci saranno le due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, per commentare gli avvenimenti tra gli inquilini nella Casa.  Dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno unito le forze per arginare gli altri inquilini. Stasera il gruppo scoprirà l'esistenza di questo patto segreto. Quali saranno le reazioni? Continuano poi le tensioni tra Paola Caruso e Antonella Elia. Un litigio nato in settimana ha rivelato antipatie e rancori mai del tutto sopiti. Nel corso della puntata, le due si affronteranno in un faccia a faccia per chiarire le loro posizioni. Spazio poi alle nomination. Il pubblico dovrà scegliere chi tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo o Blu Barbara Prezia dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Chi sarà costretto a lasciare il gioco?  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

non rientra da una escursione, soccorso alpino trentino recupera salma climber su monte Lefre

2 ore fa

Torino, anziano investito da un tram, è grave

2 ore fa

Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg

14 ore fa

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

14 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio