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Grande Fratello Vip, nuovo appuntamento stasera 9 novembre: il ritorno di Alex Belli

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(Adnkronos) – Stasera, lunedì 9 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 

Dopo settimane di convivenza, antipatie e livori non sono più mascherabili. Megan Ria e Andreas Müller, accomunati dalla professione, ma divisi in tutto. Dopo lo scontro dell’ultima puntata tra loro è calato il gelo, ma stasera si farà luce su cosa si nasconde davvero dietro questa ostile indifferenza. Inoltre, la spaccatura nel gruppo delle donne è sempre più evidente. Da una parte Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. Dall’altra Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. In questi giorni ogni scintilla ha incendiato la Casa. E stasera il confronto finale.  

Megan Ria e Alessandro Varsi, passione bollente. I due ragazzi sempre più vicini, ma qualcuno in questo avvicinamento legge solo una strategia di gioco. Dove sta la verità? Un ritorno inaspettato: dopo l’uscita dalla Casa (e dallo studio!) dell’ultima puntata, Alex Belli rientra dalla Porta Rossa per spiegare le sue ragioni e per affrontare la sua più grande antagonista: Marina La Rosa. 

Un’importante eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa: chi tra Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini stasera dovrà abbandonare definitivamente il gioco? 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Novembre 2026

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