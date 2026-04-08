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Grande Fratello Vip, chi ha lasciato la casa nella puntata di ieri

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(Adnkronos) – Nella puntata di ieri 7 aprile una concorrente ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Si tratta della modella Ibiza Altea, la meno votata dal pubblico ieri sera. È lei la terza concorrente eliminata di questa edizione condotta da Ilary Blasi. In nomination, insieme a Ibiza Altea, sono finiti anche Marco Berry e Antonella Elia. Ilary Blasi poi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto e a venire eliminata è stata Ibiza Altea.  "Me lo sentivo. Sentivo che in questo percorso ho dato la mia visione, sono stata me stessa. Adesso è ora di tornare dal mio piccolo", sono state le parole di Altea che dopo l'eliminazione ha riabbracciato il figlio Angel.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Aprile 2026

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