Attualità

Grande Fratello Vip, Alex Belli è il primo concorrente ufficiale: le anticipazioni

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Alex Belli è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. L'annuncio è arrivato oggi attraverso un video pubblicato sulla pagina ufficiale del reality show di Canale5, condotto da Ilary Blasi.  L'attore si è presentato elencando alcune delle sue caratteristiche, fisiche e non solo: "Sono alto 1,88. Ho gli occhi azzurri. Ho delle mani grandi. Ho dei capelli un po' sbarazzini. Sono padre. Sono uno sportivo, amante degli sport acquatici. Amo la natura. Sono fotografo di moda. E qualcuno mi chiama 'Il man'".   Alex Belli è un attore e modello, noto soprattutto per il suo ruolo nella soap opera italiana 'CentoVetrine'. È stato già concorrente del GfVip nel 2021, diventando uno dei concorrenti più apprezzati e chiacchierati dell'edizione, anche per il rapporto con la moglie Delia Duran. I due sono diventati genitori lo scorso 23 marzo 2026, quando è nato il loro figlio Gabriel.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Formula 1, a Milano la presentazione della nuova stagione

19 minuti fa

L’avatar con l’AI sbarca in Rai: a “Codice” arriva Ipazia, ecco quello che può fare – VIDEO

21 minuti fa

Marquez e la foto choc: il pilota mostra la spalla ‘deformata’

27 minuti fa

Ucraina pensa a candidatura con Polonia per i Mondiali 2040

29 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio