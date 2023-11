Grande Fratello, processo a Mughini: le nomination, i concorrenti a rischio

(Adnkronos) –

Cinque concorrenti del Grande Fratello in nomination dopo la puntata di ieri sera. Ma a tenere banco è lo sfogo di Angelica, una delle persone a rischio eliminazione, colpita dalle parole che le ha riservato due giorni fa Giampiero Mughini. L'uso della parola 'zocc…' da parte dello scrittore, per una battuta alla ragazza che stava ballando, lascia il segno. Alla fine della puntata, Angelica crolla: piange e viene consolata da alcune 'colleghe'. "Gattamorta, persona orribile e quando balli sei volgare… Io lunedì esco così, dice la giovane. Il tema viene affrontato anche durante la puntata. Signorini chiede conto a Mughini: "Le ho dato della poco di buono? Ma non diciamo assurdità – dice lo scrittore -. Io adoro Angelica, ho fatto una battutaccia, non ci posso credere che ci sia rimasta male. Non ci posso credere che lei si aspetti da me qualcosa di negativo". "Io ci sono rimasta male", dice la ragazza con la voce rotta dal pianto. "Non ci posso credere, non dire assurdità. Si chiamano battutacce, servono a insaporire lo stare insieme. Io penso che i pianti nella vita si riservino a pochi avvenimenti nella vita", prosegue Mughini. "La prossima volta, in ogni caso, la battutaccia non la risparmio: altrimenti non sarei io". "So che Giampiero non intendeva offendermi, ma sono parole pesanti che fanno male", chiosa Angelica.

Le spiegazioni non aiutano Mughini ad evitare la nomination. Con lui e Angelica, rischiano l'eliminazione Alex, Giuseppe e Giselda. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Novembre 2023