Grande Fratello, Lecciso: “Clarissa Burt non mi ha riconosciuta? E’ una fake news”

(Adnkronos) – 'Clarissa Burt non ha riconosciuto Loredana Lecciso, a 14 anni dalla loro partecipazione all’’Isola dei Famosi’’. Questo si legge sul web, a seguito dell’entrata della showgirl al Grande Fratello per supportare la sorella Amanda, nuova concorrente della casa più spiata d’Italia. “Perché continuare a scrivere fake news? Perché sporcare un simpatico e sincero abbraccio? Queste parole offendono la mia persona”. Così Loredana Lecciso commenta all’Adnkronos quelli che definisce “titoli da click”. Loredana si dice dispiaciuta: “Momenti belli, leggeri ed emozionanti vengono sempre sporcati da una nota negativa da parte di una certa stampa di cattivo gusto. Si scrivono cose di cui non si ha contezza e nessuno fa niente”. Per Lecciso quello andato in onda ieri, 19 settembre, su Canale 5 “è stato un momento simpatico ma anche importante ed emozionante per l’entrata di mia sorella”, conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Settembre 2024