Grande Fratello, Carmen Di Pietro lascia la Casa. Il rientro di Alex Belli

(Adnkronos) – Si è conclusa tra tensioni, rientri e abbracci la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda ieri lunedì 9 novembre. Dopo l’eliminazione, Alex Belli è tornato nella Casa. Marina La Rosa aveva ammesso di sentire la sua mancanza, ricordando con piacere alcuni momenti trascorsi insieme. Mentre Valeria Marini non aveva nascosto una certa gelosia nel vedere i due così vicini. Per sorprendere la finalista, Alex ha lasciato alcuni indizi nella Casa che l’hanno condotta fino alla Nuvola, trasformata per l’occasione in un bar di Trastevere. Alex e Marina si sono così ritrovati per quel caffè che immaginavano da tempo e hanno avuto l’occasione di dirsi quello che pensano l’uno dell’altra. Alex, prima di uscire, ha ammesso che Marina le piace, è sulla sua stessa lunghezza d’onda. Questo rapporto di amore e odio, però, ha fatto sorgere dei sospetti negli altri concorrenti e generato delle gelosie in Valeria.

A dover lasciare la casa è stata Carmen Di Pietro che ha così potuto riabbracciare i suoi figli. Per la concorrente si è conclusa così l’avventura nel reality, mentre Valeria ha potuto tirare un sospiro di sollievo e proseguire il suo percorso.

A finire in nomination invece sono Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Donatella sono i VIP in Nomination. Chi dovrà abbandonare la Casa di Grande Fratello VIP?

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Pubblicato il 10 Novembre 2026