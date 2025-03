Grande Fratello, anticipazioni stasera 3 marzo: il segreto di Shaila e Lorenzo

(Adnkronos) – Il Grande Fratello torna questa sera, lunedì 3 marzo, con un nuovo appuntamento. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è sempre più vicino alla finale e nel corso della serata ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa: chi dovrà abbandonare la Casa? Spazio a Zeudi Di Palma che nelle ultime settimane si è ritrovata al centro delle polemiche. Nel corso della puntata, come anticipa il sito del reality show condotto da Alfonso Signorini, la concorrente sarà chiamata a fare una scelta difficile che riguarda il suo passato. Di cosa si tratta? Continuano le crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Jessica Morlacchi ha rivelato in settimana che tra i due esisterebbe un segreto ben più intimo della gelosia di Shaila nei confronti di Chiara Cainelli. E per concludere, il verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi? Nel corso della serata ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa che coinvolgerà tutti i concorrenti, eccetto i finalisti. Quali saranno le loro sorti? L'appuntamento per scoprirlo è alle 21:30 su Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025