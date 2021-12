Grande attesa per il tradizionale concerto natalizio

Grande attesa a Vieste per il tradizionale concerto natalizio che propone le autentiche atmosfere e le emozioni del gospel americano.Giovedì 23 dicembre, dalle 20.30, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta nel concerto intitolato “American Christmas Gospel” si ascolteranno brani notissimi, come “All I Want for Christmas”, “Oh Happy Day” e “Silent Night”, che, cantati dalle straordinarie voci nell’inconfondibile sonorità “black”, trasporteranno il pubblico nella magia del Santo Natale.Ad esibirsi sarà il prestigioso gruppo gospel Nate Brown & One Voice, che si presenterà con cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi del “Nate Brown & Wilderness”, uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti degli Stati Uniti. Proveniente da Washington D.C., diretto da Nate Brown, il gruppo è vincitore di numerosi premi e si esibisce in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Parigi e Londra. Dal 2008 viene scelto da C-Jam music USA per aprire il loro viaggio in Europa. Il programma prevede l’esecuzione di alcuni dei più celebri brani spirituals, cantati “a cappella”, con i musicisti che accompagneranno il coro nei più popolari brani gospel e in altri originali composti dallo stesso Nate Brown.Un grande evento organizzato e fortemente voluto anche quest’anno dall’Amministrazione Comunale di Vieste. Una serata sulle note delle musiche religiose afroamericane che più toccano il cuore realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Gargano Music, presieduta da Sandra Cardone, e la direzione artistica di Andrea Vescera.“L’anno scorso, per via della pandemia, non è stato possibile realizzare il concerto – spiegano Cardone e Vescera – ma quest’anno, con grande caparbietà, l’Amministrazione comunale ha voluto offrire il top dei cori gospel. Dobbiamo ringraziare il parroco, don Gioacchino Strizzi, per la disponibilità e i maestri Gianni Cuciniello e Lorenzo Ciuffreda, che collaborano con l’agenzia americana ‘TwinsMusic Enterprises Corporation’ e hanno agevolato i contatti col gruppo”.L’ingresso al concerto è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione del biglietto sul sito Eventbrite al link https://americanchristmasgospel.eventbrite.it. L’accesso è consentito solo con mascherina e Green Pass.

