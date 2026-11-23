(Adnkronos) – L’attesa decennale per il ritorno del franchise più influente dell’industria videoludica si è tradotta in numeri senza precedenti. Secondo quanto comunicato ufficialmente da Rockstar Games, Grand Theft Auto VI ha generato 3,79 miliardi di dollari di ricavi al dettaglio nel solo giorno d’uscita, forte di una base di 32,5 milioni di copie vendute già durante la fase di prenotazione. Un risultato che consente alla produzione di superare qualsiasi precedente primato del settore, affermandosi come il più grande lancio nella storia dell’intero comparto dell’intrattenimento.

Disponibile dal 19 novembre esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series, il titolo ha ottenuto un consenso unanime anche sul fronte della stampa specializzata. Sui principali aggregatori di recensioni, Metacritic e OpenCritic, l’opera ha infatti raggiunto una valutazione media di 99 su 100, posizionandosi al primo posto assoluto tra i videogiochi più apprezzati di sempre su entrambe le piattaforme.

A commentare lo storico traguardo è stato direttamente Sam Houser, presidente e fondatore della casa di sviluppo statunitense. Attraverso una nota ufficiale, il dirigente ha espresso profonda gratitudine nei confronti del pubblico mondiale per l’accoglienza riservata al progetto, sottolineando come la pubblicazione di questo capitolo segni l’inizio di una nuova fase per l’intero studio.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026