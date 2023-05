Gran Sasso, scialpinista precipita in canalone e muore

(Adnkronos) – Uno scialpinista è precipitato in un canalone per circa 50 metri mentre stava probabilmente facendo un fuoripista sul Corno Grande del Gran Sasso, in località Pietracamela. L'uomo è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Teramo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Maggio 2023