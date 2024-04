Gran Paradiso, scialpinista scivola in canalone e muore sull’Herbetet

(Adnkronos) – E’ stato recuperato il corpo di uno scialpinista morto dopo essere precipitato in un canalone del massiccio del Gran Paradiso, nella zona dell'Herbetet, in Valsavarenche (Valle d'Aosta). In seguito alla segnalazione di mancato rientro, nella serata di ieri, soccorso alpino valdostano ha effettuato un sorvolo che ha permesso l'avvistamento dell'uomo. Al recupero, reso difficile dalle condizioni meteo avverse e dal luogo impervio, è seguita la constatazione del decesso da parte del medico dell'equipaggio. Il corpo è stato portato ad Aosta ed è a disposizione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, a cui sono affidate le operazioni di riconoscimento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2024