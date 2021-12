Gran finale per Prospettive Sonore con il jazz di Antonio Tosques e Rosario Giuliani

Ultimo appuntamentoper questa edizione di Prospettive Sonore – Orizzonti Jazz,sabato 18 dicembre, con Antonio Tosques Quartet, guest Rosario Giuliani: uno dei maggiori esponenti del sassofono jazz a livello mondiale. Per il gran finale della rassegna, il chitarrista foggiano Antonio Tosques ospita uno dei più grandi sassofonisti di jazz, riconosciuto in tutto il mondoda addetti ai lavori e non. Rosario Giulianisi è esibito nei maggiori festivale vantacollaborazioni di prestigiodi caratura internazionale. La ritmicaè affidata a due musicisti eccezionalicome Pietro Ciancaglini al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria. Ibigliettisono disponibili online epresso i punti venditadel circuito Viva Ticket, al costo di 10 euro, esclusi diritti di prevendita. Il concerto sarà all’insegna di brani originali e famosi standard. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con ingresso alle ore 20,30 con due nomi della caratura di Tosques e Giuliani, apprezzati dalle platee internazionali, che si dividono tra i tanti appuntamenti concertistici in Italia e all’estero. Prospettive Sonore è una kermesseorganizzata da Podere 55 Aps, in collaborazione conRegione Pugliae Fondazione Apulia Felix onlus, con la direzione artistica dello stesso Tosques e di Marcello De Francesco, che ha portato a Foggia grandi nomi della musica mondiale: dal grande pianista americano Greg Burkalla bossa nova di Eleonora Bianchini, passando per i talenti pugliesi degli Alkemia Quartet(concerto sold out) e del Pasta Nera Jazz Project, fino a progetti alternativi come quello cantautorale dei Fabularasae il jazz contemporaneo di Alessandro Galati, con una apertura e una chiusura in grande stile grazie al trio di Daniele Scannapiecoe a quest’ultimo concerto di Tosques e Giuliani, vera chicca imperdibile per gli amanti del genere. Qualità, tecnica e cuore per un cartellone di prestigioche ha riportato la musica dal vivo in auditorium, nonostante i tempi difficili, in totale sicurezza. Ulteriori informazioni al 347/1014697.

