Gran concerto dell’Epifania al Teatro Garibaldi

Giovedì 6 gennaio il Teatro Garibaldi di Lucera ospiterà un grande spettacolo nell’ambito del programma degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Lucera: il “Concerto dell’Epifania con l’Orchestra sinfonica “Suoni del Sud”, compagine di fondamentale riferimento nella produzione musicale nazionale che ha partecipato allo straordinario concerto di Andrea Bocelli, tenuto a San Giovanni Rotondo in occasione del primo anniversario della Beatificazione di Padre Pio; vanta, inoltre, collaborazioni con Mediaset (negli spettacoli del 1990 presentati da Natalia Estrada), Stagioni Liriche presso il Teatro “ U. Giordano” di Foggia, ed è stata ospite di vari teatri d’importanza nazionale, come il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro San Nazzario del capoluogo partenopeo.La formazione, per questa importante occasione, sarà composta da 30 musicisti del territorio, ciascuno con avviate carriere,guidatadal maestro Benedetto Montebello, che ha direttoin Italia e all’estero complessi prestigiosi tra i quali: l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia; l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma;l’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, ecc.L’Orchestra Suoni del Sud eseguirà, nella prima parte del programma, brani tratti dal Barbiere di Siviglia di Rossini, da Tosca, Madama Butterfly e Turandot di Giacomo Piccini. Interverranno come solisti nella prima parte del programma Libera Granatiero, soprano con all’attivo numerosissimi concerti lirico-sinfonici con l’orchestra U. Giordano di Foggia e collaborazioni con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese e Raffaele Pastore, tenore, che ha collaborato musicalmente in occasione di importanti celebrazioni, in diretta RAI, organizzate nel Duomo di Lecce.La seconda parte del programma è dedicata al repertorio dei valzer, polke e marce di Johann Strauss junior e, per il gran finale, l’orchestra Suoni del Sud eseguirà la celeberrima Marcia di Radetzky.Biglietti di ingresso con posti numerati €uro 10,00 platea e palchi centrali, €uro 5,00 palchi laterali e loggione.

