Gran Bretagna, Wagner nella lista delle organizzazioni terroristiche

(Adnkronos) – Il gruppo russo di mercenari Wagner sarà inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche della Gran Bretagna e quindi sarà considerato illegale farne parte e sostenerlo. Lo scrive la Bbc affermando che il Parlamento analizzerà anche la richiesta di sequestrati i beni del gruppo Wagner. Il ministro degli Interni Suella Braverman ha definito Wagner un gruppo ''violento e distruttivo. Uno strumento militare della Russia di Vladimir Putin" il cui lavoro in Ucraina e in Africa rappresenta una ''minaccia alla sicurezza globale''. Anche dopo la morte del suo leader, ha detto Braverman, "le attività destabilizzanti di Wagner continuano solo a servire gli obiettivi politici del Cremlino". I suoi membri "sono terroristi, chiaro e semplice. E lo renderemo chiaro per la legge britannica''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Settembre 2023