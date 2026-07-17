Gran Bretagna, Burnham nuovo leader Laburista: sarà primo ministro

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Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. Oggi, venerdì 17 luglio, ha annunciato Shabana Mahmood, presidente del Comitato esecutivo nazionale. "I risultati della corsa alla leadership del partito non sono certo stati una sfida all'ultimo respiro, dato che c’era un solo candidato idoneo – ha affermato – È un onore per me dichiarare che il leader debitamente eletto del Partito Laburista è Andy Burnham". Il "Re del Nord" diventerà quindi primo ministro a partire da lunedì, subentrando all'uscente Keir Starmer. "Che momento incredibile", è il primo commento di Burnham, che ha ringraziato Starmer per "il servizio al partito e alla nazione" e per "averci condotto dalla nostra peggior sconfitta a una delle più grandi vittorie della nostra storia". "Tutti hanno colto l’appello degli abitanti di Makerfield, a nome dei luoghi dimenticati di tutto il Paese, da nord a sud, per un ritorno al Partito Laburista che un tempo conoscevano. E ora noi rispondiamo a quell'appello. Torneremo ad essere quella versione del Partito Laburista", ha assicurato Burnham. "Quello che avete regalato oggi a me e alla mia famiglia è un momento di orgoglio e di grande emozione, ma è un momento per il quale mi sento pronto – ha ribadito – Sono pronto, pronto a guidare e a costruire sulle fondamenta gettate da una persona più di chiunque altro, Keir Starmer".

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Pubblicato il 17 Luglio 2026