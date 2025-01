Graduatoria per alloggi a canone sostenibile: dal 13 gennaio il bando di Arca Capitanata

L’Assessorato al Welfare della Città di Manfredonia comunica l’avvio del bando pubblico promosso da A.R.C.A. Capitanata per la formazione di una graduatoria finalizzata alla verifica del fabbisogno abitativo e all’eventuale successiva assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile, qualora questi si rendano disponibili, nei comuni di Foggia e provincia, oltre che in alcuni comuni della BAT, dove l’indice di vulnerabilità sociale e materiale supera la media nazionale.

“Questo bando rappresenta uno strumento di ricognizione delle necessità abitative per orientare in modo più efficace le risorse disponibili e rispondere ai bisogni reali della comunità. È un’opportunità per chi vive situazioni di disagio economico o sociale, ma non va confuso con la graduatoria per gli alloggi popolari già gestita separatamente,” ha dichiarato l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. È importante, infatti, sottolineare che questa iniziativa non interferisce né modifica la graduatoria già vigente a Manfredonia per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (alloggi popolari), gestita separatamente e secondo le procedure previste dalla normativa regionale.

Gli alloggi, qualora diverranno disponibili, saranno destinati da ARCA Capitanata a specifiche categorie, come nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie, anziani in difficoltà economiche o sociali, studenti fuori sede, immigrati regolari e soggetti sottoposti a procedure di rilascio abitativo.

Le domande possono essere presentate dal 13 gennaio 2025 al 14 marzo 2025, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti, disponibili presso la sede di A.R.C.A. Capitanata a Foggia o scaricabili dal sito ufficiale www.arcacapitanata.it.

“Invito tutti coloro che rispondono ai requisiti a partecipare a questa importante iniziativa,” ha concluso l’Assessora Valente. Per maggiori dettagli, i cittadini sono invitati a consultare il bando completo e a rivolgersi ai riferimenti indicati.



