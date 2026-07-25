Attualità

Gp Ungheria, Norris il più veloce nelle terze libere, poi Hamilton e Antonelli

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
E' della Mclaren di Lando Norris il miglior tempo nelle terze prove libere del Gp di Ungheria di F1. Il pilota britannico torna ad essere il più veloce con il crono di 1:17.939, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton a +0.117 e la Mercedes di Kimi Antonelli a +0.129.
 
Segue l'altra rossa di Charles Leclerc, con il quarto tempo, poi la McLaren di Oscar Piastri, la Mercedes di George Russel e la Red Bull di Max Verstappen. A chiudere la top ten Isack Hadjar con l'altra Red Bull, la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Audi di Nico Hulkenberg. Alle 16 scatteranno le qualifiche.
 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Siria, scontro tra due bus in autostrada: 19 morti e 27 feriti

3 minuti fa

Caso Fakir, in nuovo video chiazza di sangue sotto la testa

26 minuti fa

Una notte nel segno della meraviglia: Stefano Ricci firma ‘A Symphony in the Sky’

1 ora fa

Whatsapp, due account in un solo telefono: ora si può, ecco come funziona la novità

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio