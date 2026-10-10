Attualità

Gp Singapore, maltempo a Marina Bay: gara sprint posticipata, i piloti… dormono

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Succede di tutto a Marina Bay, nella giornata della sprint race del Gp di Singapore. Oggi, sabato 10 ottobre, è stata rinviata la partenza della gara corta a causa del maltempo e della pioggia battente, che ha inondato il circuito causando problemi ai piloti. Lo start, previsto inizialmente alle 11, è stato posticipato alle 11:30 dopo il giro di ricognizione della Medical Car.  I piloti, nell'attesa, hanno così approfittato del momento di stacco per fare un pisolino. Come si vede dai video diventati presto virali sui social, con protagonisti – tra gli altri – Colapinto e Verstappen. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ascolti tv 9 ottobre, ‘The Voice Senior’ col 24.3% stravince su ‘GFVip’ al 15.2%. Avanza ‘Affari tuoi’

16 minuti fa

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis oggi sposi, le nozze a Fabriano: dagli invitati al ricevimento, cosa sappiamo

26 minuti fa

Alan Redmond, la mente dietro Roc Nation: “Nel calciomercato di oggi vince il realismo. E in Italia il talento non manca…”

34 minuti fa

Ranucci sul no a reintegro a Report: “Rispetto sentenza giudice ma contro di me fango per cancellare storia”

36 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio