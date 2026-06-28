Gp Olanda, vince Ogura davanti a Fernandez: ordine di arrivo. Martin nuovo leader Motomondiale
(Adnkronos) – Tripletta Aprilia nel Gp d'Olanda della MotoGp
oggi, domenica 28 giugno. Vince il giapponese Ai Ogura del team Trackhouse davanti al compagno di squadra, lo spagnolo Raul Fernandez. Completa il podio l'altro spagnolo Jorge Martin, con la moto ufficiale della scuderia di Noale. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio con la migliore delle Ducati, quella del team VR46, seguono altre due moto di Borgo Panigale con Alex Marquez a precedese il fratello Marc. Settimo posto per Enea Bastianini con la Ktm. Cade a 22 giri dal termine Marco Bezzecchi, che con il secondo doppio zero (dopo la caduta della scorsa settimana a Brno) perde la testa della classifica piloti: con il podio di oggi, Martin è il nuovo leader del Mondiale con 7 punti di vantaggio sull'italiano. Ecco l'ordine di arrivo della gara e la classifica piloti aggiornata. Ecco l'ordine di arrivo del Gp d'Olanda di oggi:
1 Ai Ogura Aprilia 1:34.095
2 Raul Fernandez Aprilia +2.004 3 Jorge Martin Aprilia +3.512 4 Fabio Di Giannantonio Ducati +9.315 5 Alex Marquez Ducati +10.140 6 Enea Bastianini KTM +10.388 7 Marc Marquez Ducati +10.288 (penalizzazione di una posizione) 8 Fabio Quartararo Yamaha +19.039 9 Brad Binder KTM +19.383 10 Alex Rins Yamaha +20.302 11 Luca Marini Honda +20.669 12 Jack Miller Yamaha +37.344 13 Maverick Viñales KTM +36.925 (penalizzazione di una posizione) 14 Diogo Moreira Honda +38.007 15 Augusto Fernandez Yamaha +1:00.063 16 Cal Crutchlow Honda, a 1 giro Ecco la nuova classifica piloti, dopo il Gp di Assen:
1 Jorge Martin Aprilia 193
2 Marco Bezzecchi Aprilia 186 3 Fabio Di Giannantonio Ducati 177 4 Ai Ogura Aprilia 168 5 Marc Marquez Ducati 153 6 Raul Fernandez Aprilia 138 7 Pedro Acosta KTM 133 8 Francesco Bagnaia Ducati 130 9 Alex Marquez Ducati 78 10 Fermin Aldeguer Ducati 76
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Pubblicato il 28 Giugno 2026