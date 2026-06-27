Gp Olanda, pole di Martin davanti a Ogura e Bezzecchi

(Adnkronos) – L'Aprilia cala uno straordinario poker nelle qualifiche del Gp di Assen oggi, sabato 27 giugno: Jorge Martin conquista la pole position in Olanda davanti ad Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, monopolizzando le prime quattro posizioni. Pecco Bagnaia, su Ducati, chiude quinto, seguito da Fabio Di Giannantonio. L'altra Ducati di Marc Marquez scatterà dalla settima casella, in apertura di terza fila, davanti a Pedro Acosta. Alex Marquez, dopo la caduta nelle pre-qualifiche, non ha preso parte al Q2 per recuperare: partirà dodicesimo. Ecco la griglia di partenza del Gp d'Olanda: 1ª fila Jorge Martin Ai Ogura Marco Bezzecchi 2ª fila 4. Raul Fernandez 5. Francesco Bagnaia 6. Fabio Di Giannantonio 3ª fila 7. Marc Marquez 8. Pedro Acosta 9. F. Quartararo 4ª fila 10. J.Mir 11. E. Bastianini 12. A. Marquez 5ª fila 13. F. Morbidelli 14. D. Moreira 15. B. Binder 6ª fila 16. A. Rins 17. L. Marini 18. J. Miller 7ª fila 19. M. Vinales 20. A. Fernandez 21. C. Crutchlow 8ª fila 22. T. Razgatlioglu

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Pubblicato il 27 Giugno 2026