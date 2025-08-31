Gp Olanda, dominio Piastri e ritiri per Norris e Ferrari. L’ordine di arrivo e la nuova classifica piloti

(Adnkronos) –

Oscar Piastri domina anche il Gp d'Olanda ed è sempre più leader del Mondiale piloti di Formula 1. Oggi, domenica 31 agosto, il pilota australiano ha dominato con la sua McLaren sul circuito di Zandvoort, davanti al campione del mondo Max Verstappen e a un incredibile Isack Hadjar, al primo podio in carriera con la sua Racing Bulls.

Colpo di scena a una manciata di giri dal termine, con il ritiro di Lando Norris per un problema alla McLaren. Prima, anche i ritiri delle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Ecco l'ordine di arrivo del Gp d'Olanda:

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull) 3. Isack Hadjar (Racing Bulls) 4. George Russell (Mercedes) 5. Alexander Albon (Williams) 6. Oliver Bearman (Haas) 7. Lance Stroll (Aston Martin) 8. Fernando Alonso (Aston Martin) 9. Yuki Tsunoda (Red Bull) 10. Esteban Ocon (Haas) 11. Franco Colapinto (Alpine) 12. Liam Lawson (Racing Bull) 13. Carlos Sainz (Williams) 14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 16. Kimi Antonelli (Mercedes) 17. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Lando Norris (McLaren)



Rit. Charles Leclerc (Ferrari)



Rit. Lewis Hamilton (Ferrari)



1. Oscar Piastri (McLaren) – 310 punti 2. Lando Norris (McLaren) – 275 punti 3. Max Verstappen (Red Bull) – 205 punti 4. George Russell (Mercedes) – 184 punti 5 .Charles Leclerc (Ferrari) – 151 punti 6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 punti 7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 punti 8. Alex Albon (Williams) – 64 punti 9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti 10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 punti 11. Lance Stroll (Aston Martin) – 30 punti 12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 28 punti 13. Esteban Ocon (Haas) – 27 punti 14. Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti 15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 punti 16. Carlos Sainz (Williams) – 16 punti 17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 punti 18. Oliver Bearman (Haas) – 14 punti 19. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 10 punti 20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Agosto 2025