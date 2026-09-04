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Gp Monza, subito super Ferrari: dominio Leclerc-Hamilton nelle prime libere

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(Adnkronos) – Le Ferrari infiammano subito il pubblico di Monza. Charles Leclerc e Lewis Hamilton dominano la prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia oggi, venerdì 4 settembre: il monegasco è il più veloce in pista e gira in 1:23:008, l'inglese è staccato di 0.173. Terzo Lawson a +0.425. Quinto tempo per Kimi Antonelli, che nella gara di domenica scatterà dall'ultima posizione a causa di una penalità per aver sostituito la power unit per la quinta volta in stagione. Alle 16 la seconda sessione di giornata.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

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