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Gp Monza, Leclerc dj alla festa Ferrari: il risultato è un disastro

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(Adnkronos) – Divertente siparietto durante l'evento 'Peroni Nastro Azzurro 0.0% Drive to Monza' in Piazza Duomo, a Milano. Oggi, mercoledì 2 settembre, i piloti della Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno dato a migliaia di tifosi del Cavallino il primo 'abbraccio' in vista del Gran Premio di Formula 1 a Monza, in programma nel weekend.  L'inglese e il monegasco hanno salutato i sostenitori della Ferrari, regalando autografi e selfie e poi, durante la festa, un 'incidente di percorso' è diventato presto virale. Cos'è successo? Charles Leclerc, chiamato alla consolle, si improvvisa dj. Il risultato, però, è da dimenticare e piovono risate.  Il pilota monegasco prova a cimentarsi nel nuovo ruolo anche con impegno, ma quando mette mano alla consolle partono suoni poco piacevoli e anche abbastanza fastidiosi. Hamilton, sullo sfondo, se la ride. E con lui tanti tifosi, che sperano che Leclerc possa rifarsi presto in pista.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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