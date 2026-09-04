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Gp Monza, Hamilton non firma il cappellino (Mercedes) al tifoso

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(Adnkronos) – Il video è diventato presto virale in epoca social. E tanti tifosi della Ferrari non l'hanno presa benissimo. Alla vigilia del Gp di Monza, Lewis Hamilton è finito al centro di qualche discussione per non aver firmato alcuni gadget durante l'evento 'Peroni Nastro Azzurro 0.0% Drive to Monza' in Piazza Duomo di mercoledì 2 settembre. Come si vede dai filmati 'discussi', Hamilton è intento a firmare autografi e sta per mettere la firma su un cappellino, quando vede il logo Mercedes e… torna indietro, portando il pennarello su altre foto e magliette proposte dagli appassionati presenti.  Una sorta di questione di rispetto per Lewis, che in altre occasioni non aveva firmato nemmeno cappellini di Leclerc. Autografando solo, per prassi, i suoi gadget attuali con il numero 44.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

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