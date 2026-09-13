Gp Misano, cade subito Bezzecchi: cos’è successo e come cambia la corsa al Mondiale

(Adnkronos) – Finisce subito la gara di Marco Bezzecchi al Gp di San Marino di oggi, domenica 13 settembre. Il pilota Aprilia è protagonista di una brutta scivolata tra curva 12 e curva 13, perdendo l’anteriore dopo essere arrivato largo rispetto alla traiettoria ideale. Una caduta che mette immediatamente fine alla sua gara. Bezzecchi, rialzatosi subito dopo l’impatto, non dovrebbe aver riportato conseguenze fisiche. Un avvio amarissimo per il pilota italiano, costretto al ritiro quando la gara di casa era appena cominciata, con conseguenze inevitabili per la classifica del Motomondiale.

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Pubblicato il 13 Settembre 2026