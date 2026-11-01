Attualità

Gp Messico, scintille al via tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc: cos’è successo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Partenza col brivido per le Ferrari nel Gp del Messico oggi, domenica 1 novembre. Lewis Hamilton, partito dalla pole position, è stato subito superato dal compagno di squadra Charles Leclerc, scattato dalla terza posizione: tra i due c’è stato però un contatto, prontamente notato dalla direzione di gara. Sono 5 i secondi di penalità per lui. 

Al momento, il muretto Ferrari ha detto a Leclerc di rimanere in testa, la posizione all’inglese andrà restituita ma tra i due c’è Verstappen. Questo il team radio di Hamilton: “Sono stato spinto fuori dal compagno di squadra”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Usa, jet privato precipita su quartiere residenziale a Palm Beach: 9 morti

19 minuti fa

Veltroni: “Nessuno prende Trump sul serio, è come Bombolo”

44 minuti fa

Burioni: “I medici no vax avevano torto, bugie dei politici sono intollerabili”

3 ore fa

Iva Zanicchi sul ritorno di ‘Ok il prezzo è giusto’: “Una telefonatina Mediaset poteva farmela”

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio