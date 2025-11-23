Gp Las Vegas, ordine d’arrivo. Le classifiche del Mondiale F1 2025
(Adnkronos) – La vittoria di Max Verstappen nel Gp di Las Vegas tiene aperto il Mondiale 2025 di Formula quando mancano 2 gare al termine della stagione. Il pilota olandese della Red Bull rimane in corsa per il titolo alle spalle dei due piloti della McLaren, il britannico Lando Norris e l'australiano Oscar Piastri. 1. Max Verstappen (Red Bull) – 50 giri – 1h21'08''429; 2. Lando Norris (McLaren) + 20''741; 3. George Russell (Mercedes) + 23''546; 4. Oscar Piastri (McLaren) + 27''650; 5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) + 30''488; 6. Charles Leclerc (Ferrari) + 30''678; 7. Carlos Sainz (Williams) + 34''924; 8. Isack Hadjar (RB) + 45''257; 9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 51''134; 10. Lewis Hamilton (Ferrari) + 59''369; 11. Esteban Ocon (Haas) + 1'00''635; 12. Oliver Bearman (Haas) + 1'10''549; 13. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'25''308; 14. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'26''974; 15. Pierre Gasly (Alpine) + 1'31''702; 16. Liam Lawson (RB) + 1 giro; 17. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro; 18. Alexander Albon (Williams) ritiro; 19. Gabriel Bortoleto (Sauber) ritiro; 20. Lance Stroll (Aston Martin) ritiro. 1. Lando Norris 408 punti; 2. Oscar Piastri 378; 3. Max Verstappen 366; 4. George Russell 291; 5. Charles Leclerc 222; 6. Lewis Hamilton 149; 7. Kimi Antonelli 132; 8. Alex Albon 73; 9. Isack Hadjar 47; 10. Nico Hulkenberg 45; 11. Carlos Sainz 44; 12. Oliver Bearman 40; 13. Fernando Alonso 40; 14. Liam Lawson 36; 15. Lance Stroll 32; 16. Esteban Ocon 30; 17. Yuki Tsunoda 28; 18. Pierre Gasly 22; 19. Gabriel Bortoleto 19; 20. Franco Colapinto 0. 1. McLaren 786 punti; 2. Mercedes 423; 3. Red Bull 391; 4. Ferrari 371; 5. Williams 117; 6. RB 86; 7. Aston Martin 72; 8. Haas 70; 9. Sauber 64; 10. Alpine 22.
Pubblicato il 23 Novembre 2025