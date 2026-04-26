Gp Jerez, vince Marquez ma Bezzecchi è sempre leader del Mondiale: ordine di arrivo e classifica piloti

(Adnkronos) –

Alex Marquez vince il Gp di Spagna di MotoGp oggi, domenica 26 aprile, a Jerez. Lo spagnolo chiude davanti a Marco Bezzecchi, che resta comunque leader della classifica piloti del Mondiale, soprattutto alla luce del ritiro di Marc Marquez, uscito dopo appena tre giri. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Quarto arriva Jorge Martin, seguito da Ogura e Fernandez. Ecco l'ordine di arrivo della gara e la classifica piloti aggiornata. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Jerez di oggi, domenica 26 aprile: 1 A. Marquez 40’48.861 2 M. Bezzecchi +1.903 3 F. Di Giannantonio +5.796 4 J. Martin +9.229 5 A. Ogura +9.891 6 R. Fernandez +10.614 7 J. Zarco +13.039 8 E. Bastianini +14.411 9 F. Aldeguer +19.778 10 P. Acosta +22.431 11 B. Binder +22.799 12 F. Morbidelli +24.867 13 L. Marini +26.871 14 F. Quartararo +29.532 15 J. Mir +29.899 16 A. Rins +32.921 17 D. Moreira +36.656 18 J. Miller +37.577 19 T. Razgatlioglu +44.557 20 A. Fernandez +1’05.023 21 F. Bagnaia ritiro 22 L. Savadori ritiro 23 M. Marquez ritiro Ecco la classifica del Mondiale piloti dopo il Gp di Jerez: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 101 2. Jorge Martin (Aprilia Racing) 90 3. Fabio Di giannantonio (Ducati VR46) 71 4. Pedro Acosta (KTM Red Bull) 66 5. Marc Marquez (Ducati Lenovo) 57 6. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 54 7. Alex Marquez (Ducati Gresini) 53 8. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 48 9. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 34 10. Enea Bastianini (KTM Tech3) 30 11. Brad Binder (KTM Red Bull) 28 12. Luca Marini (Honda HRC Castrol) 27 13. Franco Morbidelli (Ducati VR46) 25 14. Johann Zarco (Honda LCR) 24 15. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 20 16. Fabio Quartararo (Yamaha Monster) 11 17. Diogo Moreira (Honda LCR) 9 18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) 4 19. Alex Rins (Yamaha Monster) 3 20. Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) 1 21. Jack Miller (Yamaha Pramac) 0 22. Maverick Vinales (KTM Tech3) 0 23. Michele Pirro (Ducati Gresini) 0

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Pubblicato il 26 Aprile 2026