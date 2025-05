Gp Imola, Verstappen trionfa davanti alle McLaren. Hamilton quarto con Ferrari

(Adnkronos) –

Max Verstappen vince il Gp di Imola, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. L'olandese, con la Red Bull, oggi 18 maggio trionfa davanti alla McLaren del britannico Lando Norris centrando la seconda vittoria stagionale, la 65esima della carriera e la quarta consecutiva a Imola. Terzo posto per la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che chiude davanti alla Ferrari del britannico Lewis Hamilton, quarto. Il monegasco Charles Leclerc, con l'altra rossa, è sesto dietro alla Williams di Alex Albon.

Settima la Mercedes di George Russell, mentre si è ritirata l'altra Freccia d'argento di Kimi Antonelli. A chiudere la top ten l'altra Williams di Carlos Sainz, seguito dalla Racing Bulls di Isack Hadjar e l'altra Red Bull di Yuki Tsunoda. La svolta della gara arriva al 44esimo giro, con l'ingresso della safety car per lo stop della Mercedes di Kimi Antonelli. Verstappen, dominatore della gara con un ampio margine dopo una partenza strepitosa, improvvisamente si ritrova a dover difendere il primato. La Red Bull riparte con la McLaren di Piastri incollata, l'australiano si vede restituire dalla sorte una reale chance di vittoria dopo un Gp complicato. Subito dietro, la McLaren di Norris inseguita dalla Ferrari di Leclerc. La safety car esce di scena nel 54esimo dei 63 giri, Verstappen guadagna rapidamente 3 secondi sugli inseguitori. Ad infiammare il finale provvede il duello tutto targato McLaren: Norris attacca e si prende di prepotenza la seconda posizione, Piastri deve lasciare strada e accontentarsi del gradino più basso del podio. Il Mondiale diventa una questione per 3 piloti. Nella classifica iridata, Piastri comanda con 146 punti e precede Norris, secondo a quota 133. La vittoria di Imola riaccende le ambizioni di Verstappen, che sale a 124 punti ed è l'unico rivale delle McLaren. Il prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 sarà a Montecarlo nel weekend 23-25 maggio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2025